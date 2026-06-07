NPBは7日、翌8日の予告先発を発表しました。7日の阪神対楽天(甲子園)の試合が雨天中止となり、8日午後6時から開催となることが発表。先発は両者ともに7日に登板予定だった阪神の才木浩人投手、楽天の藤井聖投手がスライド登板となります。才木投手は今季10試合で5勝2敗、防御率3.13の成績。前回登板のロッテ戦は6回2失点も勝敗はつきませんでした。チームは交流戦で4勝6敗。特に本拠地で2勝5敗となっており、楽天戦で3連勝を狙いま