タレントの辻希美（38）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。義理の母について語った。動画では、3人の子を持つお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえとコラボ。ママトークに花を咲かせた。辻の夫・杉浦太陽とも過去にコラボくわばたは「あの人は優しい。太陽くんはほんとに優しいだけじゃないわ、あの人」と人柄を大絶賛し「太陽くんのご両親ってどんな人？」。辻は「ほんとに神様みたいな人です！」と即答した。