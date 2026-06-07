６月８日（月）の近畿地方は、ムシッとした暑さでしょう。午後は再び雨具の出番になりそうです。 ７日（日）の夜は紀伊半島沖を前線を伴った低気圧が進むため中部や南部を中心に断続的に雨が降り、夜のはじめ頃にかけては和歌山県南部で１時間に５０ミリ以上の非常に激しい雨が降るおそれがあります。 ８日（月）の未明にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。 前線を伴った低