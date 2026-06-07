関西各地のバスが一堂に会する国内最大級のバスのイベントが大阪府吹田市の万博記念公園で開かれました。 開場のクラクションとともに大勢の人たちがお目当てのバスをめがけて一斉に駆け出します。 吹田市の万博記念公園で開かれた「バスまつり」。関西のバス事業者など約４０社が参加し、自慢の路線バスや高速バスといった大型バス計２７台を展示します。 ７日はあいにくの雨となりましたが、訪れた人たちは運転席で写