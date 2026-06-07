日本テレビ系「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」が３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日は「世界２２カ国の女性が大集合！世界から見た日本ってどんな国？大激論ＳＰ」を進行。世界各国から女性タレント、インフルエンサーをゲストに招いて、日本文化について激論を交わした。吉本興業に所属する芸歴３年目で中国国籍の女性芸人・いぜんがゲスト出演。いぜんは、開幕を直前に控える