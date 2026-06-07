俳優の高嶋政宏（60）が7日、東京・日本青年館ホールで出演ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」（24日まで）の初日を迎えた。ベネチア国際映画祭脚本賞を受賞したスペイン映画をミュージカルにした作品で、日本初演となる。恋多き男の行方を追う女たちが巻き起こすドタバタラブコメディー。高嶋は主人公の元恋人でプレーボーイの男性を演じる。タイトルにちなみ「ぎりぎりの経験」を問われると「14年前に本番中に肉離