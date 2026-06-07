交流会でおすすめの絵本を紹介する学校司書の小前恭則さん＝大阪市福島区人の心の中にはさまざまな引き出しがある―。そんな言葉を胸に、多様な経験を積んだ人たちが知識や歩みを語り、共有する交流会が大阪市で開かれている。その名も「私の引き出し」だ。（共同通信＝中川玲奈）主宰の土肥康嗣さん（70）は会社員時代、多くのセミナーを受講し、人と関わる面白さに魅せられてきた。「しんどい時も、人の話を聞くと『また頑張