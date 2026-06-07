俳優の間宮祥太朗（32）が7日、東京・渋谷のパルコ劇場で初日を迎えた主演舞台「カッコーの巣の上で」の開幕前会見を行った。1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描く物語。間宮は刑務所の強制労働から逃れるため、精神異常を装い入院する主人公・マクマーフィーを演じる。開幕を控え「今日はお客さんの反応が返ってくると思う。楽しんで演じられたら」意気込んだ。同作は演出の松尾スズキ氏（63）が映