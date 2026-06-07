「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）ＳＧウイナーとして最初のＧ１に挑む丸野一樹（３４）＝滋賀・１０９期・Ａ１。前検入りでは仲のいい記者を見つけ「優勝したよ」と熱い抱擁を求め、悲願のＳＧ優勝を改めてかみしめていた。「優勝したあとは毎日が忙しかった」と、友人が多い丸野らしくいろいろと祝ってもらったようだ。今節手にした４４号機は２節前のルーキーシリーズＶ機で、完全に流れを引き寄せた感じ。「班