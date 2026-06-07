声楽家・オペラ歌手の磯谷大樹が、7日までに自身のXを更新。6月18日に東京・豊洲で開催予定のバースデーコンサートのチケット予約枚数について「現状を包み隠さずお伝えします」と公表。これに対して反響が寄せられている。【画像】声楽家・オペラ歌手の磯谷大樹のビジュアル磯谷は「正直、演奏家としてこの数字を公表するのはかなり葛藤がありました。ですが、現状を隠さずお伝えします。2週間後のバースデーコンサート。300