◇交流戦巨人2―2ロッテ（2026年6月7日東京D）巨人は2試合連続となる延長戦の末、ロッテと2試合連続で引き分けた。勝利まであと1死となった9回2死走者なしの場面で守護神マルティネスが途中出場の安田に痛恨の同点弾を浴びて延長戦に突入。その後はロッテの継投に封じられた。巨人の2試合連続引き分けは2022年8月31日のヤクルト戦（京セラD）で8―8、9月2日の阪神戦（甲子園）で2―2と引き分けて以来4年ぶり。同一カー