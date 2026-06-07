気象庁は、沖縄県国頭村にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。【映像】気象庁のキキクル（土砂災害の危険度など）前線の影響で、沖縄本島地方に活発な雨雲がかかっています。局地的には1時間に50mm以上の非常に激しい雨を観測しました。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる人は自治