甲子園に行く途中にある「尼崎ボート」はタイガース時代から気になってはいましたが、実際場に足を運んで舟券を買うことはなかったですね。ボートだけでなく、競馬も競輪もしなかった。格好つけるわけじゃないんですが、一応“野球一筋”でした（笑）。その尼崎で開催される「尼崎市市制１１０周年記念Ｇ１・尼崎センプルカップ」。当時は買わなかった舟券ですけど、今は誰に遠慮することなく買えるんでしっかり当てたい。初日の