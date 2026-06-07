伊豆半島を走るローカル線が台風被害を乗り越え5日ぶりに全線復旧です。台風6号による土砂崩れで一部区間で運休が続いていた静岡県の伊豆急行線がきょうから5日ぶりに全線で運転を再開しました。線路に土砂が流れ込んだ現場では、きのうまでに復旧作業が終わり、きょうは観光客らを乗せた特急「踊り子号」も運行されました。