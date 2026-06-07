小学生の娘さんが過ごした、2か月にわたる入院生活。自由のない環境で、つらい治療に向き合う毎日を支えてくれたのは、「隣のベッドの子」との交流だったそうです。病院という限られた場所の中で、子どもたち自身が見つけた小さな楽しみとは――。今回は、友人が話してくれた体験談をご紹介します。 辛い入院生活