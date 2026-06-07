不安定なイラン情勢を背景に、深刻なナフサ不足が懸念されている。その影響で、包装袋やゴム製品、塗料や断熱材、電子部品といったさまざまな必需品が不足する事態が危惧されており、実際に一部の工場はすでに大きな打撃をうけている。政府はこの事態に対し「中東からの輸入が減っても代替調達ができており、ナフサの供給に問題はない」といった楽観的な見解を示している。また与党・自民党の萩生田光一幹事長代行は「『もうちょっ