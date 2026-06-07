女優でグラビアアイドルの相沢菜々子が3日、自身のインスタグラムを更新。またも驚きのスペースに入っている姿を公開した。 【写真】名車に乗り込みって場所が…9頭身の173cmボディがすっぽり 柔軟性を生かしたポーズを披露し、注目を浴びている相沢。5月22日にはポルシェ911(997型)カレラSのフロントの荷室に収まったショットをアップし、「ポルシェの荷室ですか？ はいれます。」と体育座りをする姿を公開して