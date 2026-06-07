タレントの堀ちえみ(59)が7日、奥歯のインプラントについて「故障しました」と明かした。 【写真】故障!? インプラントが緩んでびっくり！ 堀はブログを更新し、「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ。私の場合、舌の移植した側(左の皮弁)の圧が、どうしても普通以上に、奥歯にかかってしまうため、いくらインプラントといえどもねぇ…本当にごく稀ですが、今日のように緩みがでてしまいます」と状況を説明。続けて