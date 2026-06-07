岡山県高校総体2026 【岡山県高校総体】7日、サッカー男子の準々決勝4試合が行われ、岡山学芸館、作陽学園、就実、玉野光南がベスト4進出を決めました。 〈準々決勝〉岡山学芸館 6-0 関西作陽学園 2-0 倉敷就実 3-0 倉敷古城池玉野光南 1-0 創志学園 準決勝は6月13日（土）に美作ラグビー・サッカー場で行われます。