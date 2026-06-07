週明け8日(月)は、朝の通勤・通学の時間帯は関東〜北海道にかけて雨となるでしょう。北海道では道南方面を中心に警報級の大雨のおそれがあります。東海〜九州は、午後は通り雨にご注意下さい。最高気温は東海〜九州・沖縄では平年より高く蒸し暑くなりそうです。北海道は警報級の大雨のおそれ明日8日(月)は、台風のたまご(熱帯低気圧)から変わった低気圧は、関東の東の海上に離れるでしょう。一方、8日(月)〜9日(火)にかけて、日本