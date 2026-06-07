俳優の間宮祥太朗が７日、東京・渋谷のＰＡＲＣＯ劇場で開幕した舞台「カッコーの巣の上で」（演出・松尾スズキ）の初日前に取材会を行った。米国人作家ケン・キージーの同名小説が原作。１９６０年代の精神病院を舞台に起こる人間模様が描かれ、７５年にはジャック・ニコルソン主演で映画化。６３年にブロードウェーで舞台化され、日本でも上演されてきた不朽の名作を松尾氏が初めて演出する。主人公のマクマーフィーを演じ