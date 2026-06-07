元宝塚雪組トップスターで女優の望海風斗が７日、東京・日本青年館ホールで開幕した主演ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」（７月１２日〜２１日まで）の囲み取材に登場した。１９８８年に公開され、ベネチア国際映画祭で脚本賞を受賞した同名映画が原作。２０１９年にオランダ、２５年にはオーストラリアと世界各地で上演され、待望の日本初演を迎えた。望海は「（あっという間で）本当に初日ですか、って気持ち。思っ