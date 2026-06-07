俳優の郄嶋政宏が７日、東京・日本青年館ホールで開幕したミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」（７月１２日〜２１日）の囲み取材に登場した。１９８８年に公開され、ベネチア国際映画祭で脚本賞を受賞した同名映画が原作。２０１９年にオランダ、２５年にオーストラリアと世界各地で上演され、待望の日本初演を迎えた。女性たちをトラブルに巻き込んでいくイハン役を演じる郄嶋は、役と重なる点を聞かれ「