県高校総体男子サッカーの決勝戦、浜松開誠館 と 静岡学園が全国大会への切符をかけて対戦しました。連覇を目指す浜松開誠館と2年ぶりの優勝を目指す静岡学園の対戦。試合が動いたのは後半3分でした。（実況・伊藤薫平アナウンサー）「早いボール来た！直接決まった。小田切！」静岡学園6番小田切のフリーキックが直接ゴールネットへ！全国への切符をたぐり寄せるスーパーゴール