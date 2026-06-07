名古屋地方気象台は７日、静岡県を含む東海地域が梅雨入りしたと見られると発表しました。気象台によりますと、７日の県内は低気圧や前線の影響で曇りや雨となっています。向こう1週間程度は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いとみられることから梅雨入りの発表となりました。平年より1日遅く、去年より21日遅い梅雨入りとなります。今後1か月の降水量は平年並みか多くなる見込みです。