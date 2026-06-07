◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）ロッテが巨人と２戦連続で引き分け、１敗２分けで阪神戦以来、２カードぶりの負け越しとなった。先発したロングは５回３安打、４安打、８奪三振で１失点と好投したが来日初勝利はならなかった。打線は０―１と１点を追う５回２死一塁で小川が右翼へ適時三塁打。同点に追いついた。だが３番手の中森が７回につかまった。先頭の吉川に