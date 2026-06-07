◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の赤星優志投手が延長１２回に６番手で登板し、１回無失点に抑えた。この日の先発・西舘が７回１失点で、勝ち投手の権利を持って降板。２―１の８回から登板した大勢が１回無失点に抑えたが、守護神・マルティネスが９回２死から安田に痛恨の同点ソロを被弾。２日連続の延長戦に突入した。１０回は中川、１１回は田中瑛、１２回は赤星と前日同様の継投