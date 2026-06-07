◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人は２日連続の延長１２回ドローとなった。１点リードの９回２死で守護神のライデル・マルティネス投手がロッテの安田尚憲内野手に同点ソロを被弾し試合は振り出しに。しかし、後続のリリーフ陣が執念でつなぎ勝ち越し点を許さなかった。２戦連続引き分けは、２２年８月３１日ヤクルト戦（京セラＤ）、９月２日の阪神戦（甲子園）以来４