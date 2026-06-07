３日、第４回天津国際航運産業博覧会の中国遠洋海運集団ブースで、船舶のグリーン化改修ソリューションの模型を見る人。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津6月7日】中国天津市で5日までの4日間、海運や港湾など水運業界の見本市、第4回天津国際航運産業博覧会が開かれた。国内外の業界関係者は、AI（人工知能）の大規模な応用が水運業に大きな影響をもたらし、技術導入の恩恵が業界全体に急速に広がりつつあるとの認識を