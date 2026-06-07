◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸が22―13で同3位の東京ベイを下し、リーグワン初優勝を果たした。トップリーグ時代も含めれば、18―19年度シーズン以来となる7季ぶりの日本一に輝き、選手やスタッフは歓喜の涙を流した。前半は一時的に3―13とされながら、WTBイノケ・ブルアのトライなどで同点