タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、長男の中村橋之助（30）、次男・福之助（28）、三男・歌之助（24）を歌舞伎俳優にするための教育法を明かした。夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。3人の息子たちも歌舞伎が好きになるように「ありとあらゆることをやろうと思った」と“英才教育”を施したという。それでも子供が思春期を迎えると「気持ちが歌舞伎から離れたら