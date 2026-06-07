覆面ライターが、番組出演者の素顔に迫る番組『ライターズ！』（日本テレビ系）。7日の放送（深2：00）は、バラエティ番組『沸騰ワード10』（毎週金曜後7：56）に出演中の黒田みゆアナウンサーが登場する。今年4月より、元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈の後任として進行役に就任。バラエティ番組をこよなく愛する黒田アナに、同番組への思いや意気込みを聞いた。【写真】入社4年目、黒田みゆアナウンサー（当時）『沸騰