俳優の江口のりこ（46）、間宮祥太朗（32）、坂東龍汰（29）、皆川猿時（55）、俳優で演出家の松尾スズキ（63）が7日、都内で行われたPARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』プレスコール及び開幕前会見に登壇した。【場面写真多数】PARCO PRODUCE2026『カッコーの巣の上で』プレスコールより主演の間宮祥太朗1960年代の精神病院を舞台に、人間の尊厳と社会の不条理を描いたケン・キージーの小説『カッコーの巣の上で』は、7