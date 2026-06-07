ボートレース尼崎の尼崎市市制110周年記念G1「尼崎センプルカップ」（開設74周年記念）が、8日に開幕する。7日は出場選手によるエンジン抽選などの前検作業が行われた。前走地成績に目を奪われる。森永淳（45＝佐賀）は5月31日〜6月5日の若松を9戦8勝で優勝して尼崎に乗り込んできた。「凄いエンジンやったです」と思い出し笑いをしそうな表情。最高の勢い、リズムなのは間違いない。今回の尼崎は2節前（5月15〜18日）に走っ