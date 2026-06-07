■全国の8日（月）の天気梅雨前線上の低気圧が関東の南を通過する見込みです。また、日本海に低気圧が発生し、北上するでしょう。北日本や北陸は雨が降り、北海道では雷を伴って激しく降る所がありそうです。大雨となる所があり、低い土地の浸水や土砂災害、川の増水に十分注意が必要です。関東では、昼頃まで雨の降る所が多く、北部は夜にも雨が降るでしょう。西日本や東海では、午後に所々で雨が降りそうです。出かけるときに降