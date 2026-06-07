共産党の志位和夫議長が5日にX（旧Twitter）を更新し、与党が進めている衆院定数削減について、高市早苗首相が比例代表の45議席を対象とする案で調整するよう鈴木俊一幹事長に指示したことを受け、怒りをつづった。 衆院議員定数の削減はもともと日本維新の会が訴えてきた法案。自民党との連立合意の条件のひとつにもなっていたが、野党の反発でこれまで国会への提出は見送られてきた。 関連記事：「中道に所属するメリットが