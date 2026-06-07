九州南部付近を進む前線を伴った低気圧に暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となった7日、宮崎県などで非常に激しい雨が降った。前線上の低気圧は8日にかけ、本州の南側を東北東に進む見込み。気象庁によると、7日、鹿児島県屋久島町や同県喜界町、宮崎県日南市、高知県室戸市などで200ミリ超の24時間降水量を観測した。8日正午までに予想される24時間降水量は多い所で、四国200ミリ。