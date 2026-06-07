◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手が8回1失点の快投で勝利に貢献しました。初回、2アウトから3番のウェード・メックラー選手にセーフティーバントで出塁を許すと、オスワルド・ペラザ選手にタイムリー三塁打を浴び、失点。「後で映像を見返してみたら思ったよりもアウトできそうな感じがあったので、すごく悔しかった」と内野安打を悔やみます。それでも直後に打線が奮