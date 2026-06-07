【ワシントン＝栗山紘尚】米紙ニューヨーク・タイムズは６日、イスラエルの情報機関が、イランとの戦闘終結に向けた協議を担う米国の交渉担当者への盗聴を強化している可能性があると報じた。米国防総省はイスラエルの情報収集活動に対する脅威評価を最高レベルに引き上げたという。報道によると、イスラエルはスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らを標的とし、トランプ米大統領の戦略や交渉方針を把握しようとしていた。米