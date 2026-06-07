俳優間宮祥太朗（32）が7日、都内で松尾スズキ氏演出の舞台「カッコーの巣の上で」（29日まで、東京・パルコ劇場）の開幕前会見に出席した。精神科病院を舞台に、患者の人間性まで統制する管理体制に反発する青年が主人公。75年にジャック・ニコルソン主演で公開された映画で知られ、舞台版は78年の日本初演以来、再演を重ねてきた。間宮は「松尾さんがカッコーをやるっていったら、それは絶対おもしろいと思った。稽古期間、ゲネ