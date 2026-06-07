元フランス代表のアントニー・マルシャルが所属クラブとの契約を解除したようだ。フランスのリヨンでキャリアをスタートさせ、その後モナコで頭角を現したマルシャル。2015年にプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに移籍、背番号は「9」を与えられ、大きな期待をもって迎えられた。初年度からリーグ戦では二桁得点を記録、19-20シーズンには17ゴールと20点の大台に近づくパフォーマンスを披露し、高い評価を得た。しかし