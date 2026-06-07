マルセイユに所属する24歳FWメイソン・グリーンウッドは今夏の移籍市場での動きが注目されている。2023年夏にマンチェスター・ユナイテッドからヘタフェへレンタル移籍をしたのち、2024年夏にマルセイユへ完全移籍にて加入したグリーンウッド。昨シーズンは公式戦36試合で23ゴール5アシスト、そして今シーズンは公式戦26試合で11アシストを記録するなど、フランスでは素晴らしい成績を残している。そんななか、伊『calciomercato.c