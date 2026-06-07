ニューカッスルに所属するGKニック・ポープは今夏チームを退団する可能性があるようだ。英『THE Sun』が報じている。2022年夏にニューカッスルに加入した同選手。今シーズンも公式戦36試合でゴールマウスを守っている。しかし、同メディアによると、ニューカッスルはGKの刷新を計画しているようで、来週には日本代表MF中村敬斗と日本代表DF関根大輝が所属するスタッド・ランスのU−21フランス代表GKエウェン・ジャウエンを獲得する