1イニング9得点の猛攻は、大谷が内野安打で口火を切った(C)Getty Imagesドジャースは現地時間6月6日、本拠地で行われたエンゼルス戦を9-2で勝利し、カード勝ち越しを決めた。1回表、エンゼルスに先制点を許したドジャースは、その裏に打線が一挙9点を挙げる猛攻でリードを奪っている。そしてこの打者一巡となった攻撃では、この日もリードオフマンを務めた大谷翔平のパフォーマンスが光った。【動画】山本由伸を強烈援護！大