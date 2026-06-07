「中日１−４西武」（７日、バンテリンドーム）中日が延長１２回に及んだ戦いを落とし、２連敗。今季最多の借金１７となった。絶好のサヨナラ機を逸した。延長十一回に石伊のヒットに２四球で２死満塁の好機を迎えたが、一塁ランナーの細川がけん制死。バンテリンドームはため息に包まれた。直後の十二回、８番手斎藤が先頭打者の長谷川にレフトスタンドに運ばれて、勝ち越しを許すと、さらに２失点。万事休した。交流戦