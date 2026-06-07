◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）中日は、延長１２回に勝ち越しを許し、西武に連敗した。借金は今季ワーストの１７に膨らんだ。流れが変わったのは、同点の延長１１回２死満塁の場面だった。四球で出塁した一走・細川成也外野手が、次打者・板山の打席の１ボールから一塁へのけん制球でタッチアウトとなった。ベンチの首脳陣、ナインはぼう然。サヨナラ機が潰れ、ス