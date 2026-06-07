第７５回全日本大学野球選手権（８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）の開会式が７日、東京・渋谷区の明治神宮会館で行われた。出場２７校の選手を代表して宣誓を行った金沢学院大・山川悟輝主将（４年＝海星）は、「いま当たり前のようにやっている練習や試合を迎えられる環境、そしていつも応援してくださる皆様に心から感謝しています。それを当たり前だと感じることなく、全ての皆様に感謝の気持ちを込め、勇気