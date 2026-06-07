「広島５−２オリックス」（７日、マツダスタジアム）オリックスが敗れ今季ワーストの５連敗（１分けを挟む）を喫した。先発の宮国が二回に崩れた。２安打と敬遠四球で２死満塁とすると、投手の岡本、名原に連続押し出し四球。菊池には左翼線２点二塁打を浴びＫＯされた。１回２／３を３安打４失点だった。打線は四回１死満塁で山中が三塁への適時内野安打。紅林の右犠飛でこの回２点を返した。