日本テレビ系「笑点」（日曜・後５時半）が７日の放送で、「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。番組冒頭、司会の春風亭昇太が「山田君、例の方を連れてきてください」と呼び込むと、黒いマントを着た女性が登場。「マントの人は誰？何しに？」というお題が出されると、三遊亭好楽は「私の人間国宝を発表するため」。三遊亭小遊三は「新しい座布団運びの方」。春風