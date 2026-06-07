「競泳・日本選手権」（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル自由形が行われ、パリ五輪代表の池江璃花子（横浜ゴム）は、Ｂ決勝（９〜１６位決定戦）一着で全体９位に沈んだ。２１年大会から続く６連覇は届かなかった。午前に行われた予選は、２５秒８６でまさかの１０位となり、上位８人が回る決勝に進めず。Ｂ決勝では２５秒６３の全体９位と意地でタイムと順位を上げたが、今大会最終レースは悔しい結果に